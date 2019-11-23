Морозы и порывы ветра: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В субботу, 23 ноября в Украине прогнозируется морозная погода, местами возможен дождь. Также возможен сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду со штормовыми порывами, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

При этом, как сообщил пресс-центр ГСЧС, 23 ноября в восточной и южной частях страны ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Также ночью в Приазовье ожидается ветер 25 м/с.

Синоптики сказали, что температура воздуха в субботу днем может колебаться в пределах 0...+3 градусов. Немного теплее в Прикарпатье - от +2 до +4, в Закарпатье будет +9 +11, но возможны кратковременные осадки.

Однако по всей стране ночью ударят заморозки. Умеренные морозы будут в западном и юго-западном регионах (-1... -4). В центральных и северных областях ожидаются заморозки до -5... -8, а в восточном от -10 до -12 градусов.

В Киеве сегодня, 23 ноября, днем от -1-3 градусов, переменная облачность без осадков. Но ночью ожидается мороз от -8 до -10.

В воскресенье, 24 ноября, в западных областях потеплеет – днем там в среднем от 2 до 5 градусов тепла (а в Закарпатской области до +12), в центре днем от 0 до +2, в северных областях от -1 до +1, в восточных от -1 до +2, и на юге от 1 до 8 градусов выше нуля.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.