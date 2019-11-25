В Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего возле Мавритании судна "Иван Голубец"

Четверо украинских моряков с затонувшего летом у берегов Мавритании судна "Иван Голубец" вернулись домой.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", – сообщил Заяц.

Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул в ночь на 22 июля возле берегов Мавритании после длительного пожара.