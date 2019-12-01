В Николаеве напали на журналиста: брызнули в лицо из баллончика и побили

Это уже третье нападение на Александра Влащенко

В Николаеве неизвестные напали на журналиста местного издания, пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Нападение было совершено на журналиста издания "Новости-N" Александра Влащенко. По данным издания, на Влащенко напали вечером, 30 ноября, у подъезда дома, в котором живет журналист.

Так, около 22:40 Влащенко возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого, нападавший ударил журналиста несколько раз по лицу. Деньги и вещи у пострадавшего не пропали.

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Врач "скорой", прибывшей на место происшествия, диагностировал у Влащенко поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства.

"Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года", – сообщили в полиции.

В издании сообщили, что Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 год аво время разбойного нападения он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством. По данному факту было написано заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли.

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