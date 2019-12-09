Запили корень борщевика речной водой. На Черниговщине отравились три мальчика, один умер

В селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской отравились неизвестным веществом трое мальчиков 9-ти, 12-ти и 14-ти лет. Самый младший из них скончался в больнице. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА .

"В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15 час. 57 мин. 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков. В 16 ч. 30 мин дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы, где один умер ", - говорится в сообщении.

Вечером 9-летний мальчик скончался, двоих других доставили в детскую областную больницу.

Пресс-секретарь областной полиции Юлия Ковтун сообщила, что по предварительным данным, дети съели корень борщевика и запили его водой из реки.

Борщевик – ядовитое растение. Его ворсинки и едкий сок вызывают сильные ожоги, тошноту, удушье, повышение температуры, аллергическую реакцию, вследствие чего на теле остаются характерные следы-шрамы. Корень – самая ядовитая часть борщевика.

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