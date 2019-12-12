Сегодня День Сухопутных войск ВСУ: Командующий – армия должна быть всегда готова к победе

Сегодня в Украине отмечают профессиональный праздник военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов, отметив, что славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируя постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую выучку и непобедимый характер", – написал глава государства на своей странице в Facebook.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский в интервью Defense Express рассказал, что в 2020 году в Сухопутных войсках будут уделять больше внимания подготовке к наступательным действиям.

"Мы должны быть готовы к развитию обстановки на любых направлениях, потому что мы находимся, к сожалению, не в мирной обстановке. И тяжело спрогнозировать, какими будут действия врага через месяц, два месяца, то есть на ближайшую перспективу. Поэтому наша задача и состоит в том, что мы должны быть готовыми как к ведению оборонительных действий, так и к ведению наступательных действий", – сказал генерал.

Сырский подчеркнул, что "без наступления мы никогда не добьемся победы. Поэтому такая задача нами поставлена​​".

По его словам, в украинской армии долгое время не занимались наступательной тематикой, и это негативно влияет на психологическое состояние личного состава.

"Армия должна быть всегда готова к победе", – резюмировал командующий Сухопутных войск ВСУ.

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