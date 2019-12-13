В ГСЧС пытались скрыть документы о проверках в горевшем колледже Одессы, – СБУ

СБУ проводит обыски в ГУ ГСЧС Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек", – сообщили правоохранители.

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По информации СБУ, отдельные руководители ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

"Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", – сообщили правоохранители.

Проводятся следственные действия. Открыто дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.