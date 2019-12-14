Киллер-атошник, убивший сына депутата в Киеве, "работал" за обещанную 21 000 долларов, – Аваков

Убийце 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Андрею Лавреге пообещали заплатить 21 тысячу долларов за "работу".

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Ему (киллеру, – ред.) пообещали тысячу долларов, а если выполнит – еще двадцать", – заявил Аваков.

Кроме того, по словам министра, ветераны АТО также причастны к другим громким убийствам: российского политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

"Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет, как наемный киллер, убивает 3-летнего ребенка. Это – факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", – считает министр.

В свою очередь, Нацполиция Украины засекретила информацию о возможных заказчиках покушения на убийство Вячеслава Соболева.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Українських Новин".

Издание запрашивало у Нацполиции информацию о том, кто является заказчиком преступления и будет ли проведен "полиграф" с участием экс-депутата ВРУ Александра Грановского (БПП) и других лиц, которых упомянул сам Соболев.

В своем ответе на запрос Нацполиция, сославшись на статью 222 Уголовного процессуального кодекса, заявила, что эта информация является тайной досудебного расследования и не может быть обнародована.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что Андрей Лаврега и Алексей Соболев, подозреваемые в убийства, воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.