Министры Милованов и Малюська подали в отставку из-за недостаточных зарплат, – нардеп Скороход (обновлено)

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход сообщила, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.

По ее словам, причина прошения – недостаточное материальное обеспечение.

"Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры – идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества "дебилов" в Кабмине и не только!", – написала Скороход.

Обновлено

Милованов опубликовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что ему нравится работать и в отставку не собирается. Малюська в свою очередь опубликовал фото туфлей на столе с подписью "держим интригу".

Отметим, что министр экономики Тимофей Милованов получает в месяц около 31 тыс. грн. Он опубликовал в Facebook скриншоты, подтверждающие величину зарплат и премий, которые он получил за три месяца работы в министерстве.

Перед этим в СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн. Но премьер, заявил что ничего об этом не слышал. При этом Милованов информацию о премии также не комментировал.

Министр юстиции Денис Малюська также рассказал, что его не устраивает министерская зарплата, и он может уволиться из-за этого.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, в свою очередь, рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

По его словам, ситуация является сложной, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе.

Как ранее сообщал Фокус:

Милованов считает, что зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши в течение 7-10 лет.