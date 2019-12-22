Эпоха тревог. ТОП-5 поводов, которые вызывали страх у людей в 2019 году

Западные психологи называют наше время "эпохой тревожности", а главной причиной этого состояния называют новостную ленту и соцсети – чем больше времени проводит человек за их прочтением, тех больше ему кажется, что апокалипсис близко, и тем хуже он себя чувствует. Ярче всего это правило работает в случае с современными подростками, которые больше подвержены депрессивным состояниям, чем их сверстники 20 лет назад.

В подборке Фокуса – тревожности, наиболее актуальные в мире и Украине в этом году. Они не являются диагнозами в строго медицинском смысле, однако исследователи предупреждают: такие "легкие" тревоги могут усилить хронические расстройства психики, если они есть у человека.

Судьба планеты

Диагноз: эко-тревожность

Определение: "хронический страх гибели окружающей среды": Американская психологическая ассоциация

Симптомы: приступы паники, бессонница, раздражительность, утрата аппетита

Феномен эко-тревожности известен еще с 2007 года, но актуальным он стал лишь в последнее время. Одним из ярких событий 2019-го стал гипертрофированный эко-активизм шведской школьницы Греты Тунберг. После ее выступления в ООН, журнал Time объявил Тунберг человеком года.

Но не только Грета беспокоится о судьбах планеты. В этом году Оксфордский словарь выбрал "словом года" словосочетание climate emergency, "климатическая чрезвычайная ситуация", поскольку его чаще всего искали пользователи словаря. Эко-тревожность проявляется по-разному: в Швеции, к примеру, набирает силу "стыд полетов", когда люди отказываются пользоваться авиацией из-за вреда для окружающей среды, та же Тунберг ради выступления в ООН пересекла океан на яхте.

В ответ на запрос общества развивается такое направление медицины, как эко-терапия. Оно отличается от обычной психологической практики тем, что врач должен снизить апокалиптический настрой пациента и вернуть ему чувство контроля. Чаще всего экотерапевты рекомендуют пациентам понемногу менять их образ жизни, снижая вред для окружающей среды. Для этого предлагают есть меньше мяса, реже пользоваться автомобилем, а также участвовать в работе общественных эко-организаций.

Запутаться в 2+2

Диагноз: математическая тревожность

Определение: "напряжение и страх, мешающие выполнению математических задач". Марк Генри Эшкрафт, профессор когнитивной психологии, Университет Канзаса

Симптомы: учащенное сердцебиение, дрожь, потливость, рвота

Специалисты, занимающиеся когнитивной психологией, утверждают — гуманитарного мышления не существует, это не более чем стереотип, а вот математическая тревожность является установленным фактом в психологии, именно она мешает добиваться успеха в вычислениях. По наблюдениям ученых, для решения математических задач необходима хорошо работающая оперативная память. Когда человек испытывает тревогу и страх, они заполняют этот отдел мозга, и его уже не хватает для вычитания и умножения. Чтобы избавить от математической тревожности, американские психологи работают не столько с детьми, сколько с учителями, советуя им педагогические инструменты для снижения тревоги. Это может быть, к примеру, 10-минутное упражнение перед контрольной работой, во время которого ученики записывают все свои тревоги и таким образом "очищают" мозг перед выполнением задания.

Для украинских педагогов подобные практики также были бы актуальными. В 2018 году украинские ученики впервые участвовали в международном исследовании PISA, которое в том числе замеряет компетентность 15-летних подростков в математике. 36% украинских участников тестирования не смогли достичь базового уровня компетентности, в сравнении с другими странами это очень низкий результат. Министр образования и науки Украины Анна Новосад объявила, что с 2021 года тест ВНО по математике будет обязательным, уровень математической тревожности у украинских школьников наверняка повысится, с этим придется что-то делать.

Голосование в стрессе

Диагноз: тревожность из-за выборов

Определение: "неуверенность в личных перспективах и будущем страны из-за голосования на выборах". Американская психологическая ассоциация

Симптомы: истощенность, бессонница, резкое увеличение времени, проведенного в соцсетях

Западные психологи называют наше время "эпохой тревожности", а главной причиной этого состояния называют новостную ленту и соцсети

О тревожности из-за выборов активно заговорили в США во время президентской кампании 2016 года. По данным Американской психологической ассоциации, тогда 52% граждан испытывали стресс из-за выборов, а практикующие психологи зафиксировали вдвое больше, чем обычно, сеансов терапии, связанных с неблагоприятным социополитическим климатом в стране. Президентская гонка между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон была эмоционально тяжелой, и тревогу испытывали приверженцы обоих кандидатов. Те, кто поддерживал Клинтон, беспокоились о своем будущем из-за неполиткорретных высказываний Трампа о мигрантах, женщинах и правах человека в целом. Те, кто голосовал за Трампа, жаловались на социальную изоляцию и недостаток сочувствия со стороны оппонентов.

Специалисты, которые занимаются политической психологией, отмечают, что тревожность влияет на поведение человека на выборах. Из-за своего состояния он сильнее обычного поддерживает "своего" кандидата, поэтому отдаст ему свой голос, невзирая ни на какие аргументы. Украинцы к психологам не ходят, однако во время президентских выборов 2019 года в соцсетях наблюдалось вполне тревожное поведение.

В случае если у человека наблюдается тревожность из-за выборов, психологи рекомендуют выключить телевизор и соцсети, не вступать в политическую полемику с близкими, а сосредоточиться на тех ежедневных занятиях, которые помогают почувствовать себя лучше.

Глаза разбегаются

Диагноз: страх лучшего варианта

Определение: "неспособность сделать выбор в случае появления другой, более оптимальной возможности". Патрик МакГиннис, венчурный инвестор

Симптомы: усталость, умственный паралич, тошнота

Многим знакомо чувство обреченности перед магазинной полкой, где стоят десятки пар обуви или банок варенья, из которых очень трудно выбрать что-то одно. Как показывают маркетинговые исследования, в таких случаях люди не выбирают ничего, а если выбирают, то остаются недовольны. Этот социокультурный феномен называется "страхом лучшего варианта". Автор термина Патрик МакГиннис утверждает, что у наших далеких предков включался особенный механизм – ожидать, когда появится лучший вариант и выбирать его. Тогда такая тактика была залогом успеха, но сейчас, в эпоху потребительского изобилия, эволюция повернулась к человеку спиной, ведь он парализован десятками одинаково хороших опций. Страх лучшего варианта проявляется в ситуациях разного масштаба: и когда вы слишком долго выбираете, что съесть на обед, и когда не используете шанс выгодно сменить работу, ожидая лучшего предложения. В бытовых ситуациях Патрик МакГиннис советует сужать выбор до двух вариантов и бросать монетку, перекладывая решение на случай, а в минуты важного жизненного выбора все же преодолевать паралич и глубоко анализировать то, что вам предлагают.

Боязнь ответственности

Диагноз: студенческая тревожность

Определение: "стресс, вызванный изменением образа жизни, академической нагрузкой и повышением ответственности". Гарвардская медицинская школа

Симптомы: раздражительность, рассеянность, бессонница

Студенческая тревожность — не новость, однако именно в этом году американские психологи заявили об "эпидемии тревожности в кампусах". По данным Американской ассоциации здоровья, в 2018 году 63% студентов колледжей чувствовали "непреодолимую тревогу" хотя бы раз. В Украине настолько масштабной статистики нет, однако отдельные исследователи замеряют уровень тревожности в своих вузах. Так сделала психолог Инна Стрелецкая из Херсонского государственного университета. В 2015-16 годах она опросила студентов вуза, обучающихся на разных факультетах, и выяснила, что 34-50% опрошенных имеют высокий уровень личной тревоги.

Резкий скачок студенческой тревожности исследователи объясняют, в первую очередь, тем, что ныне молодые люди много времени проводят в соцсетях. К примеру, исследователи Университета Беркли в Калифорнии отмечают, что, если студент проводит больше 20 часов свободного времени в неделю перед экраном, то он на 53% более склонен к тревожным состояниям, чем те, кто проводит онлайн меньше пяти часов.

Студентам с тревожностью психологи советуют не быть пассивными и не пропускать уроки, целый день лежа в постели. Это не поможет. Продуктивнее понемногу осваивать тревожащую ситуацию, например, в случае сложной темы попросить помощи у преподавателя.