Тина Кароль, Олег Винник, Alyona Alyona и MONATIK. Четыре певца попали ТОП-100 влиятельных украинцев

Украина
Самым влиятельным "кумиром" стала первая леди Елена Зеленская

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

Группу "Кумиры" возглавила первая леди Украины Елена Зеленская (30 место в общем списке). Также в категорию включены телеведущий, волонтер и кандидат в депутаты от "Голоса" Сергей Притула (34), а также бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов (45).

Среди "Кумиров" есть и четыре певца – Тина Кароль (85), Олег Винник (89), Alyona Alyona (96) и MONATIK (100).

Спортсменов в рейтинге представляют тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (59), дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).

С полной версией рейтинга можно ознакомится в свежем выпуске журнала "Фокус" и вскоре на сайте Focus.ua.

Как ранее сообщал Фокус: