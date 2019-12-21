Тина Кароль, Олег Винник, Alyona Alyona и MONATIK. Четыре певца попали ТОП-100 влиятельных украинцев
Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".
Группу "Кумиры" возглавила первая леди Украины Елена Зеленская (30 место в общем списке). Также в категорию включены телеведущий, волонтер и кандидат в депутаты от "Голоса" Сергей Притула (34), а также бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов (45).
Среди "Кумиров" есть и четыре певца – Тина Кароль (85), Олег Винник (89), Alyona Alyona (96) и MONATIK (100).
Спортсменов в рейтинге представляют тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (59), дзюдоистка Дарья Билодид (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), теннисистка Элина Свитолина (87), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).
С полной версией рейтинга можно ознакомится в свежем выпуске журнала "Фокус" и вскоре на сайте Focus.ua.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников национальных команд 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
- Вратарь сборной Украины и "Вальядолида" Андрей Лунин вошел в топ-5 лучших молодых игроков 2019 года по версии France Football.