ГПУ расследует факты хищения бюджетных средств во время ремонта моста в Станице Луганской

Правоохранители расследуют факты хищения бюджетных средств чиновниками во время ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"19 декабря 2019 года при процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе", – говорится в сообщении.

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По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской ОГА вошли в сговор с рядом коммерческих структур с целью похитить средства, выделенные на ремонт объектов инфраструктуры.

"Следствие считает, что упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации проведения работы по капитальному ремонту моста через р.Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены", – говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что чиновники намеревались присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительному правовой квалификации ч.2 ст.364 УК Украины. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Как ранее сообщал Фокус:

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