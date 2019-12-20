100 влиятельных украинцев, обыски у Порошенко и октябрь в декабре. Неделя в Фокусе

Список влиятельных обновился наполовину

Журнал Фокус подготовил ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры". В этом году рейтинг обновился наполовину.

Первая десятка выглядит следующим образом:

президент Владимир Зеленский; глава Офиса президента Андрей Богдан; бизнесмен Игорь Коломойский; премьер-министр Алексей Гончарук; генеральный прокурор Руслан Рябошапка; глава службы безопасности Иван Баканов; глава Верховной Рады Дмитрий Разумков; министр внутренних дел Арсен Аваков; бизнесмен Ринат Ахметов; первый помощник президента Сергей Шефир;

С полной версией рейтинга можно ознакомиться в свежем выпуске журнала Фокус и вскоре – на сайте Focus.ua.

В это же время центр мировых новостей сместился в США, но Украина там тоже "при деле". В среду, 18 декабря, Палата представителей США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Его обвинили сразу по двум статьям: злоупотребление властью в вопросе давления на Украину, а также в препятствовании расследованию импичмента Конгрессом. Фокус разбирался, чем это может закончиться для президента США.

В это же время Украина наконец получила полномочного посла в США. Им стал кадровый дипломат Владимир Ельченко. Интересно, что с лета 2010 года и до конца 2015-го Ельченко занимал должность посла Украины в России. Фокус узнал, чем еще известен новый посол.

И в пятницу ГБР начало проводить обыски в клубе Петра Порошенко "5 элемент" и в штабе "Европейской солидарности". Фокус выяснял, зачем пришли и что искали.

Цветущие деревья, бунт в СИЗО и двойное гражданство

В Киеве 16 декабря побит очередной температурный рекорд, свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. Синоптики утверждают, что данное значение соответствует температуре конца октября. Из-за аномально высокой температуры во Львове расцвели магнолия и калина.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех. Всего во время пожара погибло 16 человек, 30 пострадало.

Во вторник в следственном изоляторе Кропивницкого произошел бунт, сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook. По его словам, один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее, после этого начал призывать других заключенных его поддержать. "Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок. Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, не управляемая администрацией", – написал Старенький. Вскоре в СИЗО ввели особый режим. Подавив беспорядки, прокуратура открыла уголовное дело по факту служебной халатности со стороны администрации следственного изолятора.

В 2019 году в Украине снизился уровень ксенофобии, говорят результаты исследования межэтнических предубеждений, которое ежегодно проводит Киевский международный институт социологии, замеряя отношение украинцев к другим этносам. Вне поля зрения подобных исследований оказываются украинцы, родившиеся в смешанных браках. Неизвестно даже, сколько в Украине таких семей — ответ на этот вопрос способна дать лишь перепись населения, которая предусматривает вопрос об этническом происхождении гражданина. Но люди со смешанными корнями наверняка сталкиваются в Украине с предубеждениями, оскорблениями и угрозами. Об этом рассказывают собеседники Фокуса, для которых такое отношение — двойная трагедия, ведь Украина — их родина.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей после открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда. "Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь несложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", – сказал он.

Государственная миграционная служба (ГМС) принимает участие в разработке законопроекта о двойном гражданстве для украинцев, заявил глава ГМС Максим Соколюк. Предполагается, что сохранится конституционная норма о "едином гражданстве". Она означает, что лицо будет восприниматься как гражданин только Украины, несмотря на то, имеет ли оно также паспорт другого государства. Новшество состоит в том, что для получения украинского паспорта не будут требовать выхода из иного гражданства, как это происходит сейчас.

Это страшное слово "секвестр" и новые монеты

Начиная с сегодняшнего дня Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в 5 грн.

"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая продолжалась с 2014 года", – сказано в сообщении НБУ.

Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег – первый начался 27 апреля 2018-го, когда в обороте появились монеты номиналом в 1 грн и 2 грн. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в 10 грн.

В Нацбанке сказали, что замена банкнот номиналами 5 грн, а также 10 грн на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд грн.

В НБУ поясняют, что жизнь монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20–25 лет.

А теперь о неприятном. Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минфину до конца текущего бюджетного года остановить проведение Госказначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам.

Сделано это с целью недопущения роста дефицита госбюджета.

Запрет не распространяется на финансирование защищенных статей расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи).

Также будет продолжено финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств. "Платежи, которые были зарегистрированы в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности", – говорится в сообщении Минфина.

Причинами недостатка средств в бюджете в Минфине назвали более высокий, чем учтено в государственном бюджете, обменный курс гривни, более медленный рост импорта и падение производства табачных изделий.

"Это не секвестр. Вопрос расходов последних восьми дней и, как всегда, вала "предоплат", – прокомментировала ситуацию министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Напомним, что в январе – ноябре 2019 года доходы госбюджета составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% ниже плана. Минфин тогда связывал недополучение доходов с укрепившимся курсом гривни. Во многом именно поэтому поступления от таможни оказались на 11% ниже плана и на 6,4% меньше прошлогоднего показателя за этот период.

При расчете параметров госбюджета-2019 на конец года курс закладывался на уровне 29,4 грн за доллар. По состоянию на 19 декабря официальный курс — 23,41 грн.

Европейский космический телескоп, херсонский космодром и тайны древней жвачки

Сегодня нам точно известно о существовании более чем 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы. Однако более глубоких знаний об этих мирах нам не хватает. Исправить ситуацию решило Европейское космическое агентство (ESA). Оно запустило новый космический телескоп Cheops, который позволит нам поближе познакомиться с экзопланетами.

Космический телескоп Cheops

Он не станет искать новые миры вне Солнечной системы, а сосредоточится на уже открытых. Исследователей, управляющих телескопом, интересуют в первую очередь планеты в диапазоне размеров от Земли до Нептуна. Новый инструмент поможет ученым узнать плотность этих миров, а также выяснить, есть ли у них атмосфера. Примечательно, что исследовательскую команду Cheops возглавляет Дидье Кело, который в этом году получил Нобелевскую премию по физике за открытие первой экзопланеты, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды.

А тем временем Украина, похоже, останется без космодрома, который компания Space Logistics Ukraine хотела построить в Херсонской области в течение пяти лет. Исследование, посвященное перспективам данного проекта, показало, что с территории нашей страны невозможно запускать в космос ракеты, не затрагивая границ соседней Турции. Впрочем, компания не отказывается от самой затеи украинских запусков. Просто теперь она присматривается к другому проекту, в рамках которого ракеты могут стартовать с дирижаблей.

Девушка, которая жевала жвачку 5700 лет назад

Космос скрывает загадки глубокой древности Вселенной, но и в прошлом нашей планеты можно отыскать немало любопытного. Только представьте, но привычка жевать жвачку была у людей еще 5700 лет назад. Образцы этого "лакомства" нашли в Дании. Проанализировав их, ученые установили не только возраст самой жвачки, но и многое другое. Они узнали, что жевала ее темнокожая и голубоглазая девушка, которая незадолго до этого кушала мясо дикой утки с фундуком. Кроме того, она была носителем вируса Эпштейна-Барра.