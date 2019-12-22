В Днепре полиция помогла мужчине, который ушел с корпоратива в одних трусах

Рано утром, в субботу, 21 декабря в Днепре полиция на улице обнаружила мужчину, который шел домой после корпоратива в одних трусах.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуголый человек.

"Экипаж поехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам лишь в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним", – говорится в сообщении.

Молодой мужчина рассказал, что гулял на корпоративе, но что было дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали его искать и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", – добавили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

20 декабря народные депутаты от партии "Слуга народа" отгуляли новогодний корпоратив. Посетили корпоратив и президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан и другие.