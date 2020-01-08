У Михаила Фридмана назвали "чушью" слухи о его интересе к футбольному клубу "Карпаты"

В окружении Михаила Фридмана опровергли сообщения об его интересе к покупке львовского футбольного клуба "Карпаты". Об этом сообщил журнал Forbes.

Фридман – российский миллиардер, совладелец консорциума "Альфа-Групп" и холдинга LetterOne. Источник в его окружении назвал журналу "чушью" информацию о том, что тот может купить "Карпаты".

Директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" сказал, что ему ничего не известно о подобных планах Фридмана.

Первоисточником этой информации является сайт болельщиков "Карпат", который сообщил со ссылкой на "источники, приближенные к олигарху Михаилу Фридману", что миллиардер "изучает возможность покупки львовских "Карпат". Фридман, который родился во Львове и сохраняет большой интерес к родному городу, якобы, может выкупить доли в клубе у украинских бизнесменов Петра Дыминского и Игоря Коломойского.

В настоящее время "Карпаты" занимают последнюю 12-ю строку в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. В 18 матчах команда набрала 11 очков, забив 15 мячей и пропустив 33.

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