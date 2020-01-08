До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, – Украэрорух

До 8 января власти ни одной страны не предостерегали авиаперевозчиков об опасности полетов над территорией Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины.

"Это подтверждает табло отправления рейсов из аэропорта Тегеран в страны Европы, Ближнего Востока, свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", – сказано в сообщении.

В то же время Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 по UTC выдала сообщение о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива.

Администрация запретила гражданским воздушным судам США выполнять полеты в этом пространстве. Этот запрет касается всех американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США.

"Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", – сообщает ведомство.

МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.

Управление гражданской авиации Ирана будет самостоятельно изучать "черные ящики" с самолета Boeing-737.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.