Без номерных знаков. В Ровенской области мужчина перевозил 40 кг янтаря на мопеде

В Ровенской области полицейские задержали мужчину, который на мопеде без номерных знаков незаконно перевозил более 40 килограммов янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Водителем двухколесного транспортного средства "Viper" оказался 21-летний житель деревни Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес солнечного камня составляет 41 килограмм", – сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли янтарь на экспертизу. Мопед поместили на территорию отделения полиции.

Как ранее сообщал Фокус: