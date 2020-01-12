Без номерных знаков. В Ровенской области мужчина перевозил 40 кг янтаря на мопеде
В Ровенской области полицейские задержали мужчину, который на мопеде без номерных знаков незаконно перевозил более 40 килограммов янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Водителем двухколесного транспортного средства "Viper" оказался 21-летний житель деревни Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес солнечного камня составляет 41 килограмм", – сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли янтарь на экспертизу. Мопед поместили на территорию отделения полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники польской Национальной налоговой администрации (KAS) предотвратили ввоз на территорию Польши рекордной партии контрабандного янтаря из Украины.
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