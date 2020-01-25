День Татьяны: Минюст подсчитал, сколько Тань родилось в Украине за последние три года

25 января православная церковь отмечает День Татьяны. По этому случаю Минюст решил выяснить насколько популярно это имя в Украине.

Согласно подсчетам министерства, за последние три года 2957 девочек получили имя Татьяна.

Напомним, еще с III века христианская церковь почитает святую великомученицу Татиану Римскую. Согласно преданиям, она родилась в богатой и знатной римской семье. Как и родители она приняла христианство и вела благочестивый образ жизни. В 226 года ее схватили по указанию властей и приказали поклонятся языческим богам. Девушку подвергали мучительным пыткам, однако на следующий день ее раны заживали, а обидчиков наказывали неведомые силы. Однако в конце концов Татьяну казнили.

В Российской империи, а позже в СССР и современной России день Татьяны одновременно считается и днем студента. В 1755 году в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий.

Напомним, в 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка. Самыми популярными женскими именами были Саломия, Мария, Варвара, Милана и Арина, а мужскими – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Как ранее сообщал Фокус:

В Славянске со 2 апреля на местной площади о рождении детей оповещают специальными фанфарами.