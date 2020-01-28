"Должно быть стыдно". Зеленский возмутился, что памятника космонавту Каденюку до сих пор нет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят за счет государства.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
"На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", – заявил Зеленский.
"Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", – сообщил он.
Леонид Каденюк – первый и единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Каденюк умер 31 января во время пробежки в парке "Царское село". Ему было 67 лет. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87.
- Международному аэропорту Черновцов присвоили имя Леонида Каденюка.