Правительство приняло решение о передаче игрушек из Черноморского порта нуждающимся детям

Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также детским домам и больницам.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце 2019 к Черноморскому порту поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", – пишет президент.

Президент призывал Кабинет министров провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек, после чего передать их детдомам, детским больницам, социально незащищенным семьям, а также детям военных.

Как ранее сообщал Фокус:

Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.