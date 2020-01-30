В аэропорту "Борисполь" приземлились украинцы из Китая: У нас все в порядке
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании SkyUp, который доставил 158 украинцев из популярного у туристов города Санья. По прибытии у всех пассажиров самолета измерили температуру, других проверок не проводилось. Украинские туристы остались довольны своей поездкой в Китай и не видят поводов для паники из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает Нromadske.
Прибывшие в Украину пассажиры рассказали, что на острове, на котором они отдыхали, нет паники, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.
"Классно! Здорово! Клево! Никакой паники!", – так описал свой отдых один из пассажиров.
"Все прекрасно, никакой паники, обычный отдых", – сказал другой турист.
Некоторых даже удивило то, что врач, который измерил им температуру, не был в маске, хотя ожидали увидеть "человека в скафандре".
Прибывшие туристы также отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.
Отметим, несмотря на отсутствие паники, на острове Хайнань закрыли парки и отменили экскурсии. Кроме того, цены в регионе выросли.
"Закрыты все парки, экскурсии отменили, а цены на маски резко подскочили", – сказала украинская туристка.
Исправлено
В первоначальной версии новости было указано, что туристов вернул в Украину самолет авиакомпании МАУ. На самом деле рейс из Саньи выполнил самолет авиакомпании SkyUp.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 26 января в аэропорту "Борисполь" в начали измерять температуру пассажиров, которые прилетелими прямыми авиарейсами из Китая.
- Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает полеты в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Туристов возвращают домой.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.