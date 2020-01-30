В аэропорту "Борисполь" приземлились украинцы из Китая: У нас все в порядке

Украина
Прибывшие пассажиры довольны туристической поездкой в Китай

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании SkyUp, который доставил 158 украинцев из популярного у туристов города Санья. По прибытии у всех пассажиров самолета измерили температуру, других проверок не проводилось. Украинские туристы остались довольны своей поездкой в Китай и не видят поводов для паники из-за распространения коронавируса. 

Об этом сообщает Нromadske.

Прибывшие в Украину пассажиры рассказали, что на острове, на котором они отдыхали, нет паники, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

 "Классно! Здорово! Клево! Никакой паники!",  – так описал свой отдых один из пассажиров.

"Все прекрасно, никакой паники, обычный отдых",  – сказал другой турист.

Некоторых даже удивило то, что врач, который измерил им температуру, не был в маске, хотя ожидали увидеть "человека в скафандре".

Прибывшие туристы также отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

Отметим, несмотря на отсутствие паники, на острове Хайнань закрыли парки и отменили экскурсии. Кроме того, цены в регионе выросли.

"Закрыты все парки, экскурсии отменили, а цены на маски резко подскочили",   –  сказала украинская туристка.

Исправлено

В первоначальной версии новости было указано, что туристов вернул в Украину самолет авиакомпании МАУ. На самом деле рейс из Саньи выполнил самолет авиакомпании SkyUp.

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