Нужен список этих людей: Зеленский поговорит с компаниями, которые не снизили тарифы на отопление

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Премьер Алексей Гончарук рассказал, что на данный момент 143 предприятия в 122 городах снизили тарифы на отопление. За декабрь в этих населенных пунктах потребителям были начислены к оплате суммы на 5-35% меньше. Не отреагировали на инициативу правительства по снижению цен в Николаевской и Черновицкой областях. В этих областях ОГА не удалось убедить местные власти изменить тарифную политику теплогенерирующих предприятий.

Премьер-министр также пояснил, что такой разброс в диапазоне снижения цен (5-35%) на отопления связан с тем, что в некоторых областях тарифы на отопление изначально были ниже чем в других. Министр развития громад Алена Бабак добавила, что области Украины находятся в разных температурных зонах и поэтому суммы в платежках в них разные.

Зеленский в свою очередь потребовал, чтобы снижение цен в платежках произошло на 25-30% во всех областях.

"Процент он неважен от какой суммы. Вы говорите процент от 5 до 35 процентов. Все области, которые на 5%. Я же не говорю от какой суммы", - заявил Зеленский.

Гончарук отметил, что даже в одной области есть случаи, когда в разных городах снижение цен произошло на разный процент.

"Можно список этих людей. Список, кто не имплементировал эту формулу, про которую мы все говорили и все боролись. Нужен список этих людей. Мы будет с ними говорить, будем приглашать к нам", - потребовал президент. Премьер ответил, что предоставит список предприятий, которые незначительно или вообще не снизили цены на отопление.

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