Печальная статистика: в 2019 году произошло 160 тыс. ДТП, в них погибли 3454 человека

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook актуальную информацию о статистике ДТП, их причинах и последствиях.

По информации полицейского, количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП – с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы.

Больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года – это 10% от всех ДТП.

В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим – 10% от всех погибших в 2019 году.

Пик травматизма наблюдался в июле и августе – 19% от всех травмированных в 2019 году.

Пятница и суббота – дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами).

По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов.

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Самые распространенные виды ДТП:

– столкновения (63%),

– наезд на транспортное средство, которое стоит (15%),

– наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Значительное количество ДТП с пострадавшими было по следующим причинам:

– столкновение (41%);

– наезд на пешехода (33%);

– наезд на препятствие (10%).

Основные причины ДТП с потерпевшими:

– превышение безопасной скорости движения – 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими);

– нарушение правил маневрирования – 5676 (22%);

– нарушение правил проезда перекрестков – 2132 (8%);

– не было контроля дистанции – 1967 (8%);

– нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

Нетрезвые за рулем и ДТП:

– 5189 ДТП с 2019 года зарегистрировано именно из–за пребывания водителей в нетрезвом состоянии;

– 1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.

ДТП с участием детей:

– в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них – 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.

Пешоходы и ДТП:

– 8612 ДТП с погибшими и/или травмированными лицами с участием пешеходов, составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и/или травмированными лицами.

Это – не просто сухая статистика. Это – безопасность, жизнь и здоровье наших граждан.

Билошицкий отметил, что патрульная полиция, как и другие органы, максимально реагирует и прилагает усилия, чтобы ДТП на дорогах происходило меньше, чтобы люди не гибли в авариях, чтобы поездка в другой город, или обычный переход улицы пешеходом был безопасным.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

9 января в Киеве водитель иномарки наехал на гранитный выступ подземного перехода, а затем врезался в здание Национальной филармонии Украины.