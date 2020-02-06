Печальная статистика: в 2019 году произошло 160 тыс. ДТП, в них погибли 3454 человека
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook актуальную информацию о статистике ДТП, их причинах и последствиях.
По информации полицейского, количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигло 160 675 случаев. 26052 из этих ДТП – с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы.
Больше всего аварий зарегистрировано в декабре 2019 года – это 10% от всех ДТП.
В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим – 10% от всех погибших в 2019 году.
Пик травматизма наблюдался в июле и августе – 19% от всех травмированных в 2019 году.
Пятница и суббота – дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами).
По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов.
Самые распространенные виды ДТП:
– столкновения (63%),
– наезд на транспортное средство, которое стоит (15%),
– наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.
Значительное количество ДТП с пострадавшими было по следующим причинам:
– столкновение (41%);
– наезд на пешехода (33%);
– наезд на препятствие (10%).
Основные причины ДТП с потерпевшими:
– превышение безопасной скорости движения – 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими);
– нарушение правил маневрирования – 5676 (22%);
– нарушение правил проезда перекрестков – 2132 (8%);
– не было контроля дистанции – 1967 (8%);
– нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).
Нетрезвые за рулем и ДТП:
– 5189 ДТП с 2019 года зарегистрировано именно из–за пребывания водителей в нетрезвом состоянии;
– 1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.
ДТП с участием детей:
– в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них – 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.
Пешоходы и ДТП:
– 8612 ДТП с погибшими и/или травмированными лицами с участием пешеходов, составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и/или травмированными лицами.
Это – не просто сухая статистика. Это – безопасность, жизнь и здоровье наших граждан.
Билошицкий отметил, что патрульная полиция, как и другие органы, максимально реагирует и прилагает усилия, чтобы ДТП на дорогах происходило меньше, чтобы люди не гибли в авариях, чтобы поездка в другой город, или обычный переход улицы пешеходом был безопасным.
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