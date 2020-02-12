"Дорогожичи" в "Бабий Яр". В КГГА описали схему переименования станции киевского метро

Переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет зависеть от голосования киевлян и решения Киевсовета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Но перед тем как выносить этот вопрос на общественное голосование, решение должна принять комиссия по переименованиям, в которую входят историки, архитекторы, депутаты Киевсовета и чиновники КГГА.

В случае положительного решения комиссии, в течение двух месяцев на официальном сайте Киева будет проходить соответствующее голосование. В голосовании смогут принять участие все жители Киева.

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Более того, киевляне смогут даже предложить свой вариант переименования.

По результатам голосования комиссия решит, рекомендовать ли мэру Киева выносить вопрос на сессию Киевсовета, на которой депутаты могут принять окончательное решение.

Вчера, 11 февраля, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр".

Инициатива связана с тем, что ст.м. "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища "Бабий Яр" и ее переименование упростит навигацию в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

19 августа 2019 года президент Владимир Зеленский, выступая на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что невозможно забыть и простить преступления нацистов и нельзя допустить их повторения.