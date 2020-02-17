На Ровенщине пьяный нацгвардеец потерял пистолет. Дело уже в суде, ему грозит до трех лет

Украина
Срочник во время дежурства потерял в Сарненском районе служебный пистолет с 12-ю резиновыми патронами к нему

В январе этого года пьяный срочник-нацгвардеец потерял в Ровенской области пистолет с 12-ю резиновыми патронами.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Тогда военнослужащий охранял правопорядок в Сарненском районе, но выпил и потерял служебное военное имущество.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы – дело открыто по ч.2 ст. 413 УК (потеря военного имущества в условиях особого периода, кроме военного положения).

Обвинительный акт уже направлен суд. 

Как ранее сообщал Фокус: