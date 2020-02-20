Эвакуация украинцев из Уханя: Самолет после дозаправки в "Борисполе", улетел в Харьков

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя улетел из аэропорта "Борисполь", в котором он находился на дозаправке, в Харьков.

До приземления в "Борисполе", борт на протяжении часа наматывал круги над Харьковской областью.

19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борт пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сошли на землю два гражданина Казахстана.

Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Там с ночи продолжаются протесты местных жителей. Они перекрывают дороги и требуют не селить здесь эвакуированных.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, тогда заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.