Врачи под Львовом, узнав, что к ним не привезут эвакуированных из Уханя, спели гимн

Медицинский персонал и пациенты больницы в городе Винники (Львовская область) получив информацию, что к ним не привезут эвакуированных украинцев из китайского Уханя, запели гимн Украины.

Соответствующее видео опубликовала Думская ТВ в Facebook в четверг, 20 февраля.

На записи видно, как одна из медсестер то ли от счастья, то ли от горя плачет во время сточки "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.