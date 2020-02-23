Скалецкая о медцентре в Новых Санжарах: душ бьется током только в одном номере

Условия в медцентре в Новых Санжарах, где размещены на обсервацию эвакуированные из Уханя, обычные для украинцев. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью DW.

Также она прокомментировала видео одной из эвакуированных их Уханя украинок, которая жаловалась, что душ в ее номере бьется током, а в дверях отсутствует замок.

"Это только в одном номере, это не массовая история. Сегодня мы решаем этот вопрос: перевести в другие комнаты, или заменить бойлер. А что касается условий, то они обычные для большинства украинцев. Если брать для сравнения гостиницы или Европу, то они отличаются, если к сравнению, как живет большинство украинцев в своих квартирах, то это - чистые стены, чистый пол, нет дырок в стене", - рассказала Скалецкая.

Она также добавила, что у нее в номере не отрегулированы двери на балкон и в результате из них продувает.

"Но это быстро решается: или подложить одеяльце, чтобы не дуло, или подкрутить", - добавила она

Душевая кабина в номере Зоряны Скалецкой

Кормят в медцентре также, как и в большинстве подобных заведений.

"Картошка, котлетка, яичко, два кольца огурчика. Все это видели в санаториях. Единственное, что не подают на тарелке, а подают в коробочке, чтобы было упаковано", - сообщила министр.

Ранее Скалецкая уже публиковала видео из своего номера.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.