Дела бывших депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова закрыты без выяснения их вины

Жовтневый суд Днепра освободил экс-депутатов Рады от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности. Об этом сообщил "Судебный репортер".

Первоначально их обвиняли в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Это преступление относится к тяжким, по которым срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет. После направления дел в суд обвинения изменили на "служебная халатность", это является преступлением средней тяжести и срок давности по нему – пять лет.

В обвинении Вилкула говорилось, когда он был председателем Днепропетровской ОГА в 2010–2012 годах, то незаконно изменил целевое назначение 21 га земель коллективной собственности. Убытки правопреемников колхозов оценивались в 12 млн грн. А от снятия почвенного покрова без спецразрешения государству был нанесен ущерб на сумму 486 тыс. грн. Кроме того, Вилкул, по версии обвинения, незаконно изменил вид угодий площадью 45,4 га. Тем самым убытки общественным интересам составили 5 млн грн.

Адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении его от ответственности и прекращении дела по срокам давности. Обвиняемый Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, подчеркнув, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Закрывая дело, суд отметил, что вопрос установление вины обвиняемого не решался. А прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд за возмещением убытков.

По аналогичной схеме закрыто дело Колесникова, который во времена президента Виктора Януковича был председателем Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Он якобы утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не было включено два здания. Ущерб государственным интересам оценивался в сумму 16 млн грн.

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