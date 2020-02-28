"Укрзализныця" начнет строить евроколею из Львова до границы польской границы в 2020 году

Укрзализныця начнет строительство евроколеи (шириной в 1435 мм) до границы с Польшей уже в 2020 году.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию компании Антон Саболевский, передает пресс-служба компании-перевозчика.

Путь будет проходить со станции Скнилов, что находится в черте Львова и до украино-польской границы возле города Мостиска.

"Строительство пути, соответствует европейским стандартам, что позволит пассажиру сесть в поезд во Львове и без пересадок добраться до европейских стран", – сообщил Саболевский.

В "Укрзализныце" рассказали, что заинтересованность в таком проекте уже выразили ряд компаний, в частности, польские и чешские.

Экс-глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов рассказывал, что стоимость постройки Евроколеи из Львова в Польшу будет стоить около 900 млн гривен.

Отметим, железнодорожные пути в Европе и Украине отличаются. Так, в Европе ширина колеи составляет 1435 мм, а в Украине – 1520 мм.

Если рейс пересекает границу с Европой – поезду меняют колесную пару на границе.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.

Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".