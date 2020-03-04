Военные 93 ОМБр уже используют на Донбассе новинки украинского ВПК – "Новатор" и "Амулет"

Украина
При этом, обе машины еще не проходили госиспытания

Броневик "Новатор" и боевая колесная машина с ракетным комплексом "Амулет" уже в распоряжении украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Машины используют бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

При этом, обе машины еще не проходили госиспытания, поэтому с какой целью они там находятся – пока не ясно.

"Как один из вариантов – рассмотреть опытную эксплуатацию в войсках", – пишет УМП.

К слову, в сентябре 2019-го ВСУ передали партию из нескольких десятков броневиков "Новатор".

А потом КБ "Луч" представило боевую колесную машину на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет".

Комплекс "Амулет" использует управляемые ракеты типа РК-2С (тандемно-кумулятивные) и РК-2ОФ (обломочно-фугасные). 

Видео с противотанковым ракетным комплексом "Амулет" на шасси БРДМ-2:

Как ранее сообщал Фокус: