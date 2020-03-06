Ради интеграции с РФ. Боевики "ДНР" отказались от украинского языка в качестве "государственного"

Боевики "ДНР" объявили об отмене "государственного статуса" украинского языка.

Об этом сообщают ресурсы сепаратистов.

Они заявляют, что их решение не нарушает права жителей Донецкой области, потому что они могут использовать украинский язык для частного общения, при получении дошкольного, начального и среднего образования.

"Установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. В современных реалиях при установлении статуса государственного "ДНР" и необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между "ДНР" и РФ", – заявил представитель главаря "ДНР" Алексей Сухинин.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывела на подконтрольную Украине территорию одного из экс-"министров угольной промышленности" террористов "ДНР".