В Черновцах привлекут к ответственности женщину, которая соврала СМИ о коронавирусе

Полиция Черновцов привлечет к ответственности местную жительницу, которая врала журналистам о коронавирусе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"59-летняя жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушение общественного порядка и других негативных последствий", – сказано в сообщении.

Правоохранители составили в отношении женщины административный протокол по признакам ст.173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", – сообщили полицейские.

5 марта в Черновицкой области госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус.

Позже, в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей.

Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.