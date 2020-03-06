Коронавирус под вопросом. В Хмельницком у мужчины с подозрением на инфекцию нашли пневмонию

В Хмельницкой инфекционной больницы на обсервации и лечении находится пациент с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом "пневмония". У него ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщила и.о. директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная, передает Укринформ.

Больной обратился в больницу с высокой температурой и кашлем. Сначала врачи диагностировали у мужчины пневмонию, подозрения на коронавирус не было.

На утро состояние больного ухудшилось, у него повысилась температура и нарастала дыхательная недостаточность.

"Учитывая это, а также то, что рентгенологически мы имели картину атипичной пневмонии, было принято решение поставить ему диагноз "коронавирусная инфекция под вопросом", – заявила она.

Глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет сообщил, что в инфекционную больницу действительно обратился больной с определенной симптоматикой, который вернулся из Греции 22 февраля.

"Человек был госпитализирован в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. Были приняты все меры. Проведены тесты на гриппы, которые оказались отрицательным. Анализы направлены в г.Киев, где проводятся дальнейшие исследования. Сейчас диагноз коронавирус не подтвержден. Все службы работают в штатном режиме. Никаких оснований для паники нет", – подчеркнул глава ОГА.

Как ранее сообщал Фокус:

Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.