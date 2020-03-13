Украинцев отправят в карантин, а иностранцев — не пустят. СНБО закрыл границы на две недели
Украина через 48 часов на две недели закрывает границу для иностранцев.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет hromadske.
"Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения", – говорит также Данилов.
В этой связи, МИД предупредит все учреждения и другие страны о закрытии границы.
Также Данилов заявил, что все украинцы, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 12 марта в Киев из Милана прилетел самолет МАУ рейса PS 312. На его борту находился глава независимого профсоюза медработников Антон Гура, который решил провести "социальный эксперимент".
- Утром он прилетел в Милан и вечером того же дня отправился обратно. Таким образом, он хотел выяснить, как в Украине проверяют на границе на коронавирус.
- По его словам, на борту самолета находились много иностранцев, которые кашляли и принимали жаропонижающие препараты. Когда самолет приземлился, медработники проверили пассажирова и хотели всех отпустить.
- Как говорит Гура, только по требовнию бортпроводниц нескольким пассажирам провели повторный температурный скрининг, после чего троих из них забрали на скорой.
- В эфире 1+1 Гура еще раз описал сложившуюся ситуацию и получил ответ главного санитарного врача Украины - Виктора Ляшко. "Это человеческий фактор, будем разбираться", – заверил он.
- Еще позже в МОЗ сообщили, что у иностранцев, прибывших в Украину из Милана рейсом МАУ 13 марта, и у которых были выраженные симптомы болезни, коронавирус не обнаружили.