С 18 марта в киевский транспорт будут пускать только в масках, – КГГА

С завтрашнего дня в киевский транспорт пассажиров будут пускать только при наличии масок.

Об этом на брифинге сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Пассажиров без масок не будут допускать к перевозке в транспорте", – заявил Поворозник.

Также он отметил, что никаких решений о повышении проезда в транспорте "не принималось и приниматься не будет".

В то же время, возмещать ли студентам стоимость неиспользованных за оставшиеся числа марта поездок в метро, в КГГА еще не решили.

"Будем работать с профсоюзами студенческими. Если такая необходимость будет возникать, будем соответствующим образом на нее реагировать", – говорит Поворозник.

Кроме всего прочего, в КГГА сообщили, что организуют спецтранспорт для сотрудников предприятий, которые не по законодательству не могут остановить работу в особый период.

Что касается других предприятий, то "доставка сотрудников на работу – полностью ответственность их руководителей", уточнили в КГГА.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.