Зеленский рассказал Трюдо, как Украина борется с коронавирусом и попросил помощи

Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с премьером Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует пресс-служба главы Украины.

Основной темой разговора стало противодействие пандемии коронавируса.

Стороны заявили о готовности к координации усилий для сдерживания распространения заболевания.

Также президент Зеленский пожелал супруге Тюро скорейшего выздоровления от COVID-19.

Премьер Канады, со своей стороны, пообещал содействовать эвакуации из Канады граждан Украины. Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада готова выделить Украине препараты и медоборудование.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.