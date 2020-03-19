Зеленский рассказал Трюдо, как Украина борется с коронавирусом и попросил помощи
Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с премьером Канады Джастином Трюдо.
Об этом информирует пресс-служба главы Украины.
Основной темой разговора стало противодействие пандемии коронавируса.
Стороны заявили о готовности к координации усилий для сдерживания распространения заболевания.
Также президент Зеленский пожелал супруге Тюро скорейшего выздоровления от COVID-19.
Премьер Канады, со своей стороны, пообещал содействовать эвакуации из Канады граждан Украины. Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада готова выделить Украине препараты и медоборудование.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.
- 13 марта в Борисполе обнаружили 1,5 тонн масок, которые контрабандой пытались вывезти из страны. Перед этим 10 тыс. контрабандных масок выявили на границе с Польшей.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи. Как отмечает издание, больше всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, которые обладают высоким уровнем фильтрации (до 95%).