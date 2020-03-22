В Украину из Китая везут экспресс-тесты на COVID-19, у которых большая погрешность, – эксперт МОЗ

Государственный эксперт в Министерстве охраны здоровья Украины Павел Поламарчук заявил, что в страну из Китая везут экспресс-тесты на COVID-19, которые, как известно, имеют большую погрешность. Об этом эксперт написал в Facebook.

"В китайском самолете – экспресс-тесты. У меня все", – пишет Поламарчук.

По словам медиков, экспресс-тесты менее точны, так как могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек може быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, необходимые Украине тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Наборы реагентов для тест-систем ПЦР ранее были переданы Украине Всемирной организацией здравоохранения. Первый переданный набор был рассчитан на 3000 реакций, а второй – примерно на 5000 реакций. По оценкам ЦОЗ, последнего набора хватит для проверки больше 1600 человек.

Доставку тестов из Китая ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, он заявил, что в ближайшие 48 часов из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Вечером, 21 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook и заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook подтвердили, что в китайском городе Гуанчжоу происходит загрузка самолета в Украину.

"Просто сейчас в Китае подгружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ", – говорит Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус: