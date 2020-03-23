Нардеп от "СН" Горбенко прошел два теста на COVID-19. Ждет результатов третьего

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус и получил разные результаты.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал два теста: один – отрицательный, второй – положительный", – пишет Горбенко.

По словам нардепа, сегодня он сдал и третий тест. Результатов пока нет.

Также депутат рассказал, что на прошлой неделе, в среду, у него была высокая температура. На следующий день появился кашель, но потом полегчало.

"В субботу я приехал в больницу, настоял на рентгене, потому что при прослушивании все вроде бы было хорошо. В итоге, оказалось, что у меня левостороннее воспаление легких", – пишет Горбенко.

Отдельно народный избранник подчеркнул, что с заболевшим коронавирусом Сергеем Шаховым он не общался, и с депутатом от ОПЗЖ (вероятно, Александр Лукашев, – ред.) тоже.

"За границей последние месяцы не был. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Вообще был на самоизоляции. Переживаю за семью", – добавил он.

Сегодня СМИ сообщили, что положительный результат тестирования на коронавирус зафиксирован у нардепа от ОПЗЖ Александра Лукашева.

Сам Лукашев заявил, что ему действительно провели анализ на коронавирус, но результат он получил отрицательный.

Тем не менее, он обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что у него несколько дней держится температура около 37 градусов.

Как ранее сообщал Фокус: