Доведи врача до слез. Как киевская мэрия парализовала работу городского здравоохранения

На выходных в КГГА было принято решение, что с 23 марта общественный транспорт Киева будет возить только медиков, работников ЖКХ, продуктовых супермаркетов, аптек, а также спасателей и правоохранителей. Горожанам сообщили, что внутрь автобусов, трамваев и троллейбусов будут пускать лишь при наличии специального удостоверения, а также маски. Все, кто понимали, что им придется утром добираться на работу, начали прорабатывать альтернативу, не особо надеясь на властьимущих. И оказались правы.

Киевлянам в соцсетях пришлось организовывать группы, где люди с машинами предлагали взять попутчиков, отдельно упоминая, что те должны быть в средствах защиты.

В соцсетях сомневались, что организационные способности киевской власти окажутся на высоте и опасались, что 23 марта киевлян ждет коллапс и неразбериха. На этом фоне прозвучали оптимистичные заявления от МОЗ, что врачей в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Винннице будет возить Uber, а договоренность предусматривает 10 тыс. перевозок в день.

Однако практика показала, что никто никого перевозить не собирается, так как Uber не может начать работу без согласования с Минздравом списка медицинских учреждений.

"Точная механика сейчас согласовывается командами Uber и Министерства здравоохранения", — сказала представитель компании и уточнила, что до согласования перевозки не начнутся.

На данный момент Uber начал производство промокодов, которые будут предоставлены медработникам для использования их в приложении Uber. При этом все расходы покрывает сам Uber, а от Минздрава необходимо лишь предоставить список медицинских учреждений, куда и откуда необходимо возить медперсонал.

Отмечается, что промокоды будут предоставлены главным врачам медучреждений, а уже они распределят их среди персонала. А пока МОЗ договаривается, врачам без личного транспорта и без друзей с машиной, готовых подвезти, предлагается воспользоваться городским транспортом. Причем исключительно наземным, так как метро все еще не работает.

Для этого у врача должна быть желтая повязка на рукаве и специальный пропуск. А если он живет не в Киеве, то перед этим ему необходимо как-то добраться до ближайшей остановки в черте города. И если транспорт ходит по неподходящему маршруту, то имеющему право на проезд придется идти. Возможно, несколько километров.

В Дарницком районе Киева журналисты одного из телеканалов стали свидетелями, как в автобус не пускали женщину-врача, которая, по ее словам, не успела получить спецбилет, так как он находится в Голосеевской администрации, а добраться туда она физически не могла. Но пришла на остановку, что заняло у нее около получаса. У медика при себе были все документы, даже диплом врача и снимок спецбилета в смартфоне, подтверждающий ее право на проезд. Но в салон ее пропустили только после того, как дежурящие на остановке патрульные "дали добро".

А тем временем спецбилеты уже начали продавать на онлайн-аукционах. Причем всего за 100 гривен.

Судя по постам в соцсетях, кто-то уже, возможно, воспользовался подобным предложением.

Но остался невыясненным вопрос, как к врачам будут попадать пациенты. Особенно те, которым необходим постоянный надзор и контроль. Этим людями также приходится искать попутчиков.

Впрочем, были и истории успеха на местах: некоторые медучреждения сами организовали развозки для сотрудников.

И хотя проблема заключается не только в неспособности городских властей выполнять свои функции — многие горожане продолжают активно передвигаться по городу без необходимости и не пользуются масками — сегодня стало понятно, что наши медики, как и солдаты в 2014-м, могут надеяться лишь на самих себя или на помощь небезразличных сограждан.