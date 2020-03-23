Доведи врача до слез. Как киевская мэрия парализовала работу городского здравоохранения

Украина
Договоренность МОЗ со службами такси не выполняется, общественный транспорт не способен удовлетворить потребности тех, кто должен быть на работе, а система пропусков, разработанная мэрией, не функционирует так, как надо.

На выходных в КГГА было принято решение, что с 23 марта общественный транспорт Киева будет возить только медиков, работников ЖКХ, продуктовых супермаркетов, аптек, а также спасателей и правоохранителей. Горожанам сообщили, что внутрь автобусов, трамваев и троллейбусов будут пускать лишь при наличии специального удостоверения, а также маски. Все, кто понимали, что им придется утром добираться на работу, начали прорабатывать альтернативу, не особо надеясь на властьимущих. И оказались правы.

Киевлянам в соцсетях пришлось организовывать группы, где люди с машинами предлагали взять попутчиков, отдельно упоминая, что те должны быть в средствах защиты.

В соцсетях сомневались, что организационные способности киевской власти окажутся на высоте и опасались, что 23 марта киевлян ждет коллапс и неразбериха. На этом фоне прозвучали оптимистичные заявления от МОЗ, что врачей в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Винннице будет возить Uber, а договоренность предусматривает 10 тыс. перевозок в день.

Однако практика показала, что никто никого перевозить не собирается, так как Uber не может начать работу без согласования с Минздравом списка медицинских учреждений.

"Точная механика сейчас согласовывается командами Uber и Министерства здравоохранения", — сказала представитель компании и уточнила, что до согласования перевозки не начнутся.

На данный момент Uber начал производство промокодов, которые будут предоставлены медработникам для использования их в приложении Uber. При этом все расходы покрывает сам Uber, а от Минздрава необходимо лишь предоставить список медицинских учреждений, куда и откуда необходимо возить медперсонал.

Отмечается, что промокоды будут предоставлены главным врачам медучреждений, а уже они распределят их среди персонала. А пока МОЗ договаривается, врачам без личного транспорта и без друзей с машиной, готовых подвезти, предлагается воспользоваться городским транспортом. Причем исключительно наземным, так как метро все еще не работает.

Для этого у врача должна быть желтая повязка на рукаве и специальный пропуск. А если он живет не в Киеве, то перед этим ему необходимо как-то добраться до ближайшей остановки в черте города. И если транспорт ходит по неподходящему маршруту, то имеющему право на проезд придется идти. Возможно, несколько километров.

В Дарницком районе Киева журналисты одного из телеканалов стали свидетелями, как в автобус не пускали женщину-врача, которая, по ее словам, не успела получить спецбилет, так как он находится в Голосеевской администрации, а добраться туда она физически не могла. Но пришла на остановку, что заняло у нее около получаса. У медика при себе были все документы, даже диплом врача и снимок спецбилета в смартфоне, подтверждающий ее право на проезд. Но в салон ее пропустили только после того, как дежурящие на остановке патрульные "дали добро".

А тем временем спецбилеты уже начали продавать на онлайн-аукционах. Причем всего за 100 гривен.

Судя по постам в соцсетях, кто-то уже, возможно, воспользовался подобным предложением.

Но остался невыясненным вопрос, как к врачам будут попадать пациенты. Особенно те, которым необходим постоянный надзор и контроль. Этим людями также приходится искать попутчиков. 

Впрочем, были и истории успеха на местах: некоторые медучреждения сами организовали развозки для сотрудников.

И хотя проблема заключается не только в неспособности городских властей выполнять свои функции — многие горожане продолжают активно передвигаться по городу без необходимости и не пользуются масками — сегодня стало понятно, что наши медики, как и солдаты в 2014-м, могут надеяться лишь на самих себя или на помощь небезразличных сограждан.