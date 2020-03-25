29 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на 25 марта
По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случае COVD-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.
Из них – 4 летальных исхода. Один пациент вылечился и выписался из больницы.
Таким образом, за сутки зафиксировано 29 новых случаев инфицирования: первые случаи заражения обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
Сейчас коронавирус зафиксирован в следующих областях и городах:
Волынская область – 1 случай (за последние сутки);
Запорожская область – 2 случая (все за последние сутки)
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецькая область – 1 случай;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;
Киев – 31 случай (из них 2 – в течение последних суток);
Киевская область – 22 случаев (из них – 7 в течение последних суток);
Львовская область – 2 случая;
Луганская область – 1 (за последние сутки)
Одесская область – 1 (за последние сутки)
Тернопольская область – 4 случая (1 летальный), 2 из них – за последние сутки; (по данным Тернопольского оперштаба, случаев COVID-19 в регионе уже 6)
Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них – 13 за последние сутки;
Черкасская область – 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
К утру 25 марта в ЦОЗ поступили 185 сообщений на подозрение COVID-19. Всего с начала 2020 года в центр пришло 941 сообщение о подозрении на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине скончались четыре пациента с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти) и 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.