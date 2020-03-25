29 новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в Украине на 25 марта

По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случае COVD-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава.

Из них – 4 летальных исхода. Один пациент вылечился и выписался из больницы.

Таким образом, за сутки зафиксировано 29 новых случаев инфицирования: первые случаи заражения обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Сейчас коронавирус зафиксирован в следующих областях и городах:

Волынская область – 1 случай (за последние сутки);

Запорожская область – 2 случая (все за последние сутки)

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецькая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный) случаев;

Киев – 31 случай (из них 2 – в течение последних суток);

Киевская область – 22 случаев (из них – 7 в течение последних суток);

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1 (за последние сутки)

Одесская область – 1 (за последние сутки)

Тернопольская область – 4 случая (1 летальный), 2 из них – за последние сутки; (по данным Тернопольского оперштаба, случаев COVID-19 в регионе уже 6)

Черновицкая область – 38 (1 летальный) случаев, из них – 13 за последние сутки;

Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

К утру 25 марта в ЦОЗ поступили 185 сообщений на подозрение COVID-19. Всего с начала 2020 года в центр пришло 941 сообщение о подозрении на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус: