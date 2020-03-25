"Если у кого-то самого ума не хватает". Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям и призвал их пристально наблюдать за киевлянами и учреждениями, которые нарушают карантин, и штрафовать их.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его – максимально ограничить контакты между людьми, максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам с просьбой пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", – заявил мэр.

Он добавил, что в Киеве за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 31 человека.

Вчера вечером были подтверждены еще три случая заболевания, все трое заболевших – мужчины.

Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один – 51-летний киевлянин, недавно вернулся из Франции и 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

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