"Если у кого-то самого ума не хватает". Кличко просит правоохранителей штрафовать нарушителей карантина
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям и призвал их пристально наблюдать за киевлянами и учреждениями, которые нарушают карантин, и штрафовать их.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его – максимально ограничить контакты между людьми, максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам с просьбой пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", – заявил мэр.
Он добавил, что в Киеве за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 31 человека.
Вчера вечером были подтверждены еще три случая заболевания, все трое заболевших – мужчины.
Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один – 51-летний киевлянин, недавно вернулся из Франции и 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.