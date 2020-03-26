Маски под роспись и парад Победы. Как в ОРДЛО готовятся к эпидемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса 24 марта в Донецкой области ввели чрезвычайную ситуацию. На момент написания материала, по официальным данным министерства здравоохранения, в области всего один заболевший. Несмотря на такую статистику с 12 марта все школы и детские сады подконтрольного Украине Донбасса закрылись на карантин. Все кафе, торгово-развлекательные центры и заведения торговли также закрыты. Парадоксально, но в самом Донецке и остальной части ОРДЛ карантин еще не введен.

Зараженных (официально) нет

По словам так называемых "властей "ДНР" на неподконтрольной территории Донецкой области нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. В то же время на домашней самоизоляции находятся около 247 человек.

"На 24 марта в "ДНР" нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19. Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, вернувшиеся из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые, возможно, контактировали с заболевшими. 15 человек из них госпитализированы именно с подозрением на COVID-19", – цитируют СМИ "министра здравоохранения" самопровозглашенной республики Ольга Долгошапко.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, администрации на временно оккупированных территориях пытаются через СМИ убедить местное население, что людей с симптомами китайского вируса не обнаружено. При этом скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой. Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. По информации украинских разведчиков, на прошлой неделе только в городской больнице Луганска №7 от якобы обычной пневмонии умерли девять человек.

Также источник издания "ГОРДОН", который "знаком с системой здравоохранения в ОРДЛО", рассказывает, что на данный момент в одной из больниц Луганска находятся семь пациентов с симптомами коронавируса.

"С 1 февраля на всей территории ОРДЛО зафиксировано 1676 негоспитальных пневмоний, из них 43 – с летальным исходом. С 10 по 17 марта зафиксировано 27 летальных случаев, вызванных "осложнениями вследствие ОРВИ". С высокой степенью вероятности большинство летальных случаев вызваны именно коронавирусом", – говорит источник издания.

Слова Дениса Пушилина о намерениях провести 9 мая парад победы жители оккупированного Донецка встретили без энтузиазма

На данный момент карантинный режим на неподконтрольной территории введен частично – отменены все спортивные события, закрыты кинотеатры, а учащиеся высших учебных заведений учатся дистанционно. В то же время ограничений в работе городского транспорта нет, а рестораны и торговые центры продолжают функционировать.

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Видимо, заявления Долгошапко о готовности всех медучреждений "ДНР" противодействовать коронавирусной инфекции не оставляют никакой другой головной боли "главе "ДНР" Денису Пушилину, кроме как переживать, дабы коронавирус не помешал проведению мероприятий в честь Дня победы 9 мая.

"У нас есть все предпосылки провести мероприятия с высоко поднятой головой, как это привычно для нас. Конечно же, у нас есть определенные коррективы, связанные с ситуацией из-за коронавируса, но я уверен, что мы справимся", – не унывает Пушилин.

Горожане его слова встречают без особого энтузиазма. Вот самые популярные комментарии в группе "Типичный Донецк" в ВК под этой новостью.

Война (пока) хуже коронавируса

Приехавший из Киева в Донецк Павел рассказал Фокусу, как пересекал пункты пропуска в последний день их функционирования перед закрытием на карантин. По его словам, температуру прибывшим на неподконтрольную территорию меряли с помощью обычного домашнего градусника.

"Возле пропускного пункта "ДНР" стоит военная медицинская палатка. Нужно становиться в очередь и ждать, когда удастся туда попасть. В палатке меряют температуру через обычные ртутные градусники, которые нужно прижимать к подмышке. После измерения температуры тебе выдают записку, где отмечено, что ты "пригоден," и записывают адрес", – рассказывает молодой человек.

О методах дезинфекции говорить не приходится.

"Я не видел, чтобы градусники как-то обрабатывали. Мы их сами салфетками протерли. В итоге так простояли на блокпосту "ДНР" 3 часа", – вспоминает Павел.

Жительница Макеевки Ирина уверяет: учащиеся не ходят в школу с 23 марта. Правда, не по причине карантина в связи с коронавирусной инфекцией – у детей просто начались весенние каникулы, которые продлятся неделю.

Несмотря на рекомендации "министерства здравоохранения", медицинские маски носят единицы, но в аптеках их все равно нет

"Рынки, магазины, кафе и рестораны работают. Закрыты ДК и кинотеатры. У моих знакомых дети даже в садик ходят. Когда Украина начала закрывать пропускные пункты, к нам обратилась директор школы. Говорила, что занятия отменяться не будут, но если родители переживают за своих детей, то пусть напишут заявление под свою ответственность, где будет сказано, что их ребенок будет оставшиеся два дня до каникул заниматься дома", – говорит Ирина.

По словам женщины, несмотря на рекомендации "министерства здравоохранения", медицинские маски носят единицы. Ирина откровенно признается, что не боится возможной пандемии на территории "ДНР". Уже на протяжении шести лет людей беспокоят другие проблемы.

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"Никаких опасений нет. Когда ты живешь в Донецке, ты уже просто рад тому, что живой, начинаешь это ценить. Чего нам бояться коронавируса, который, к тому же, еще и лечится, если каждый день в твой дом может прилететь снаряд?" – не сдерживает эмоций женщина.

То ли грипп, то ли коронавирус

Официальную причину, по которой студенты перешли на дистанционное обучение, в донецких университетах не называли. Об этом рассказывает студентка Татьяна.

"Сейчас у нас как бы карантин. И то три раза менялось решение, вводить или нет. Также возникает вопрос: если у нас, как заявляют "власти", нет ни одного заболевшего коронавирусом, тогда какой резон вводить карантин? Естественно, никто нам не будет говорить правду, есть больные или нет. У нас якобы все хорошо, "республика" процветает", – скептически относится к заявлениям чиновников студентка.

Внезапную обеспокоенность здоровьем граждан Татьяна относит к недавней вспышке т.н. свиного гриппа, который был зафиксирован на неподконтрольной территории.

"У нас продолжает гулять свиной грипп, и непонятно, из-за чего мы на карантине. Может, это грипп, может, коронавирус. В университете выдают маски под роспись. То есть ты приходишь в аудиторию, расписываешься напротив своей фамилии и получаешь одну маску", – рассказывает девушка. Затем она напоминает: "Почти все в городе ходят без масок".

Татьяна вспоминает, что когда в остальной части Украины был объявлен карантин, горожане сразу же начали скупать продукты и товары первой необходимости.

"В первые дни очереди были просто бешеные. Сейчас же вроде бы стало спокойно. Можно свободно купить все, что тебе нужно. Кроме масок и антисептиков, конечно", – говорит студентка.

Ладно маски, но пиво хоть верните

Хостес донецкого ресторана Екатерина рассказывает Фокусу о том, что, несмотря на отсутствие карантина нет, клиентов стало меньше.

"Все рестораны, кафе работают. Еще на прошлой неделе в выходные дни у нас всегда были забиты столы. Даже в будние дни гостей хватало. Сейчас же спросом пользуется только суббота. У нас все так же продолжают проходить банкеты и свадьбы", – говорит девушка.

По словам сотрудницы общепита, из-за дефицита антисептиков в донецких аптеках руководству пришлось воспользоваться народными средствами.

"Администратор выдает каждому сотруднику дозатор. В нем спирт, лимонная кислота, глицерин и вода. Через каждые 10–15 минут уборщицы протирают дверные ручки. Регулярно дезинфицируют помещение", – раскрывает корпоративные тайны хостес.

Екатерина удивляется: как так вышло, что масок в аптеках нет, если никто в городе их не носит?

"Большая часть старшего поколения сидит дома и боится. Получается, что у нас все маски раскупили, но из-за того, что якобы нет ни одного зафиксированного случая коронавируса в городе, ими никто не пользуется. Они просто лежат дома. Антисептик, который стоил 60 рублей, сейчас стоит 250. Маски можно найти сейчас только в Харцызске и Торезе, в Донецке их нет", – рассказывает девушка.

По ее словам, есть еще один товар, который пропал после появления коронавирусной инфекции.

"Нет нормального пива теперь. Завод, наверное, закрылся какой-то", – сожалеет Екатерина.

Медицина справится?

Медицинский сотрудник одной из городских больниц Александр рассказал Фокусу, готова ли медицина Донецка справиться с возможной пандемией коронавируса на территории "ДНР".

"Основная часть больниц работает в штатном режиме. Есть одно конкретное учреждение, которое переквалифицировали для больных с коронавирусом. Но вполне вероятно, что на одном не остановятся, и мы также будем привлечены к работе", – рассказывает мужчина.

Отсутствие официально зараженных Александр объясняет тем, что, для этого нужны тест-системы, а с ними есть определенные трудности.

"Сейчас завезли тест-системы из России, но оказалось, что это не быстрые тесты для диагностики. Нужно ждать определенное количество дней после сдачи анализов. Я лично думаю, что зараженные уже есть. Это можно понять по тому, какие ограничительные мероприятия постепенно вводятся. Ходят слухи, что приостановят работу транспорта", – говорит медицинский работник.

Мужчина готовится к предстоящей тяжелой и длительной борьбе с коронавирусом. И искренне надеется, что будет предоставлена специальная защита.

"Донецкая медицина не справится с возможной пандемией коронавируса. Аппаратов искусственной вентиляции легких в городе около двухсот. Сейчас медицинские работники справляются со своими обязанностями. Но есть опасения касательно того, что будет, если коронавирус все-таки доберется", – рассуждает Александр.

Медицинский работник утверждает, что неожиданным козырем для неподконтрольных территорий могло бы стать своевременное закрытие границы.

"Нас легче закрыть, чем любую другую территорию, в данном случае это может иметь свой плюс", – заключил мужчина.

Однако этого так и не произошло. Граждане Российской Федерации ежедневно посещают отдельные районы Донецкой и Луганской областей.