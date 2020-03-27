ВОЗ не указ: новорожденного забрали у жительницы Ирпеня с COVID-19 и отдали родственникам

25 марта в Белой Церкви жительница Ипреня с позитивным лабораторным тестом на Covid-19 родила здорового мальчик.

Заммэра Ирпеня Александр Маркушин тогда сообщил, что женщину 24 марта госпитализировали в роддом Белой церкви с симптомами Covid-19. Экспресс-тест показал отрицательный результат, но тест на ПЦР подтвердил коронавирус. 25 марта она родила мальчика. К этому времени состояние женщины улучшилось, состояние ребенка также удовлетворительное.

Маркушин говорил, что женщину переведут в инфекционное отделение, а ребенок пока останется на карантине. Однако уже 26 марта стало известно, что его передали родственникам в Ирпене.

Как сообщил главврач Белоцерковского роддома Анатолий Бондар в комментарии Украинской правде, такое решение было принято, поскольку "мать - больная, а ребенок - здоровый".

"Мать находится в боксе инфекционной больнице. Вы хотите, чтобы я положил туда ребенка? Младенца обследуют на 5-7 день. Если ребенок не инфицирован, он останется здоровым. Если инфицированный, то сможет быть с матерью", - сказал врач.

Он добавил, что руководствовался рекомендациями эпидемиологов и вирусологов, но каких именно говорить отказался.

Отметим, что согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание.

При этом необходимо:

во время кормления соблюдать респираторную гигиену и надевать маску при наличии таковой;

мыть руки до и после контакта с ребенком;

регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым прикасается женщина.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 27 марта в Украине подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом. Вылечились четыре человека.