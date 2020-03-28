На Тернопольщине заразились 18 медиков: статистика коронавируса в Украине на 28 марта

По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области). Зафиксировано восемь летальных случаев.

Всего на данный момент случаи заражения зафиксированы в 23 областях и в городе Киеве.

Винницкая обл. - 16 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 7 случая;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 10 случая;

Ивано-Франковская обл. - 28 (3 летальных) случая;

г. Киев - 74 случая;

Киевская обл. - 41 случай;

Львовская обл. - 5 случая;

Луганская обл. - 2 случая;

Николаевская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 6 случая;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 9 случая (1 летальный)

Сумская обл. - 5 случая (1 летальный)

Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 3 случая;

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случая;

Черниговская обл. - 1 случай.

По данным оккупационных властей, в Крыму уже заразились 14 человек. Таким образом, на данный момент случаи Covid-19 не зафиксированы только в Кировоградской области.

За минувшие сутки больше всего зараженных было выявлено в Киеве и Тернопольской области. При этом на Тернопольщине большинство инфицированных проживают в Монастырисском районе. Среди заболевших 18 медиков, об этом в эфире ТСН рассказал представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк.

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты. Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б - мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - сказал он.

При этом Данилюк утверждает, что в области улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.

Как ранее сообщал Фокус:

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.