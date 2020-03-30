Возле больниц для пациентов с коронавирусом появились "сортировочные палатки"

По всей Украине, на территории больниц первой волны госпитализации появились временные пункты скрининговой медицинской сортировки зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения (самообращение, направленные врачом или транспортировкой бригадой экстренной медицинской помощи) должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение (отделение экстренной медицинской помощи)", – говорится в сообщении.

Главный санитарный врач Украины, выступая сегодня на брифинге, заявил: По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Эти палатки развернуты с одной целью: в случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью мы не должны всех запускать в стационарное отделение, где проводить сортировку.

Первичная скрининговая медицинская сортировка включает:

надевание медицинской маски на пациента и его сопровождение;

бесконтактное измерение температуры тела пациента;

короткий сбор анамнеза на выявление респираторных симптомов (кашель, насморк, одышка и т.д.).

В Минздраве отметили, что эти меры позволят медперсоналу распределять пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания и госпитализировать в больницу только больных, которым требуется круглосуточное медицинское наблюдение.

Кроме того, заявили в МОЗ, такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

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