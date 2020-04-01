Более 50 человек сбежали из-под обсервации в Киеве, им грозят штрафы в 17 тыс. грн, – МВД

Из отеля "Козацкого" сбежали более 50 людей, которые вернулись из-за границы.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 112 Украина.

По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко сообщил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

"Мы не можем удерживать людей силой", – сказал Геращенко, добавив, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", – говорит Геращенко.

По его словам, украинцам надо понимать важность ответственности.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.

Напомним, МВД не будет давать согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса, заявил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, большинство пассажиров рейса из Катара покинули Украину уже после обращения президента Владимира Зеленского о введении карантина.

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