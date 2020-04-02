В Монастыриске 48 больных коронавирусом, ситуацию ухудшает паника: мэр просит власть вмешаться

Украина
У самого мэра также нашли коронавирус

Городской голова Монастыриска Андрей Старух на Тернопольщине, где вспышка Covid-19, обратился к областной и центральной власти и правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку она осложнена не только из-за коронавируса, но и из-за паники жителей.

Об этом Андрей Старух написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией COVID-19, а панической реакцией на нее. Так, несмотря на разрешение работать автозаправкам, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители громады мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости откачали", – пишет он.

Отметим, у самого Старуха также нашли коронавирус.

По словам главы Монастыриской РГА Павла Дроня, инфицированных коронавирусом – 83 человека:

  • г.Монастириська - 48,
  • с.Швейкив - 10,
  • с.Коваливка - 7 (1 летальный),
  • с.Горишня Слобидка - 4,
  • с.Долишня Слобидка - 2,
  • с.Бертники - 2,
  • с.Григорив - 2,
  • с.Гончаривка - 2,
  • с.Чехив, с.Коржова, с.Крыница, с.Велеснив, с.Доброводы, с.Дубенка – по 1.

Медперсонал – 32 (10 врачей, 22 медсестры),
5 детей, 4 госслужащих, 3 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель, 1 голова ОТО.

"Сейчас уже есть средства защиты на неделю работы, достаточно оборудования на эту госпитализировано количество больных, есть какая-то минимальное количество материалов для продолжения забора биообразцов для анализов", – написал Дронь.

Как ранее сообщал Фокус: