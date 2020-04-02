В Олешках Херсонской области от коронавируса умерла медсестра. Город закрыли на карантин

От коронавируса умерла медсестра из Олешков, недалеко от Херсона.

Об этом сообщает Херсон.Online, ссылаясь на директора департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктора Короленко.

"Это медсестра. У нее взяли анализ утром и должны были его сделать. Вечером, когда должны были быть известны результаты, она, к сожалению, умерла", – рассказал Короленко.

Также он добавил, что 100 сотрудников больницы, в которой работала умершая, отстранили от работы.

Сейчас устанавливаются все контактные лица женщины.

В связи с произошедшим, Олешки закрыли на карантин. В городе устанавливаются и комплектуются санитарно-эпидемические барьеры.

Уже установлены дорожные знаки снижения скорости и средства для ограничения движения транспорта.

Фото: khersonline.net

"Будут останавливать, мерить температуру и выявлять больных. Если превышает 38 градусов, передают медикам, обработают транспортное средство, плюс устанавливаем дезбарьеры для колес авто", – заявил мэр города Дмитрий Воронов.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.