На Полтавщине мужчина с подозрением на Covid-19 сбежал от проверки на коронавирус
В Полтавской области житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался от сдачи тестов на коронавирус и скрывается.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
"2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом. Сейчас полиция занимается поиском человека, имеется информация, что он скрывается в Киеве", – сообщил глава ОГА Олег Сингегубов.
На Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека.
Пресс-служба МВД сообщает, что полицейские оштрафовали 153 граждан, нарушивших режим самоизоляции. Общая сумма штрафов составляет 272 тысячи гривен. Больше всего нарушителей в Киеве – 64 человека, на втором месте Винницкая область – 18, на третьем Черновицкая – 17.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.