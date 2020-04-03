На Полтавщине мужчина с подозрением на Covid-19 сбежал от проверки на коронавирус

В Полтавской области житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался от сдачи тестов на коронавирус и скрывается.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом. Сейчас полиция занимается поиском человека, имеется информация, что он скрывается в Киеве", – сообщил глава ОГА Олег Сингегубов.

На Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека.

Пресс-служба МВД сообщает, что полицейские оштрафовали 153 граждан, нарушивших режим самоизоляции. Общая сумма штрафов составляет 272 тысячи гривен. Больше всего нарушителей в Киеве – 64 человека, на втором месте Винницкая область – 18, на третьем Черновицкая – 17.

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