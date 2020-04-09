224 новых случая и 5 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на 9 апреля

За сутки в Украине зафиксировано 224 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего заболели 1892 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

По состоянию на утро 9 апреля умерли 57 человек (5 новых летальных случаев), выздоровели 45 пациентов (10 человек за сутки).

В больницах сейчас находятся 844 заболевших, из них - 40 детей. К аппарату ИВЛ подключены 38 пациентов. Дома лечится 941 заболевший.

Больше всего случаев коронавируса подтверждены в Киеве (300), Черновицкой (302), Ивано-Франковской (218) и Тернопольской (169) областях.

Всего в Украине уже провели 20 608 лаборатоных тестов (при этом в МОЗ отметили, что в это количество входят повторные тесты ПЦР-тесты, которые делают одному пациенту). В то же время провели на коронавирус 7 901 человека с подозрением.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

м. Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.